13 Января 2018 15:20

Со вкусом на экспорт и с пользой для себя! Мясо-молочные предприятия Беларуси расширяют рынки сбыта и ассортимент. Например, в Китай уже в этом году поставят говядину, мясо курицы и продукты из молока более чем на 100 миллионов долларов. В торговле тон задают Брестский, Могилевский и Минский районы. Одновременно появляются и гастрономические новинки. Репортаж-дегустацию предлагает Алексей Кондратенко.

Маленькие жители Березино вряд ли знают, что такое эко- и био-, а вот с бифидопродуктами знакомы точно. Они же свои, родные. Это Березинское молокоперерабатывающее предприятие не работает только один день в году - первого января. Специфика такая - всегда и везде накормить детей. Сделать это с пользой помогают миллиарды невидимых "помощников".

Роман Курьянович, директор предприятия по выпуску бифидопродуктов для детского питания: "Бифидобактерий 10 в 8 степени. Больше в Беларуси таких продуктов просто нет. А микрофлора человеческого организма - это больше чем на 90 процентов именно бифидобактерии. У нас есть продукты для детей до года, а также для дошкольников и школьников".

И если благодаря промышленникам из Березино в плюсе демография, то борисовские молочники плюсуют экспортом.

Сырье экстра-класса, более сотни видов продукции на экспорт и постоянное стремление удивлять потребителей! Так работает предприятие, которое входит в тройку наикрупнейших переработчиков молока в стране.

Яркая упаковка и оригинальная рецептура - все это невозможно без новейшего оснащения. Благодаря модернизации продукция из Борисова стала более конкурентоспособной.

Теперь у предприятия все шансы раскрутить экспортный глобус в выгодной траектории. Это доказала первая партия масла для Турции.

Анатолий Яцко, исполняющий обязанности гендиректора молокоперерабатывающего предприятия: "На молочном форуме была озвучена формула 30-30-30. То есть это рынок России 30 %, рынок внутренний 30 % и 30 % искать рынки других стран. Поэтому на сегодня мы активно ведем сотрудничество с разными странами, например, с Китаем".

А еще Азербайджан, Грузия, Узбекистан. В том, что далеко за границами страны выбирают товар, сделанный в Беларуси, заслуга многих специалистов агропромышленного комплекса.

Эксперты подсчитали: по итогам работы АПК прошлого года только в Минской области производство молока увеличилось в 19 из 22 районов. Наиболее высокие надои в хозяйствах Смолевичского, Дзержинского и Несвижского районов.

Кстати, в последних это 5 845 килограммов молока от одной коровы. Это, конечно, статистика. Но в том числе и благодаря ей заводы нашей страны будут бесперебойно выпускать новые партии йогуртов, сметаны, бифидопродуктов, кефира, сыра, творога, ну, и конечно, самого молока.