Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси готово скорректировать 345-й указ

30 Июля 2018

Это документ по развитию бизнеса в селах и малых городах. Сейчас возможные варианты прорабатывает рабочая группа. С начала года, используя преференции нового указа, открылось почти 700 субъектов хозяйствования. Причем 500 из них - индивидуальные предприниматели. Это возможность создания новых рабочих мест и развитие сферы услуг для сельского населения.

Ближайшее заседание рабочей группы запланировано на завтра. Также продолжат разъяснения преференций нового документа для бизнеса в регионах страны.

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