Михаил Мясникович: Беларусь стала привилегированным партнером Франции

Беларусь стала привилегированным партнером Франции. Об этом говорили сегодня во время встречи председателя Совета Республики Михаила Мясниковича c делегацией группы дружбы "Франция-Беларусь" Национального собрания этой страны. В планах - активизировать инвестиционное сотрудничество. Сегодня цифры говорят о том, что наша страна больше покупает у Франции, чем экспортирует. Во время встречи обсуждались конкретные проекты в сфере сельского хозяйства, промышленности, образования и туризма, направленные на диверсификацию экспорта.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Сегодня мы экспортируем товаров и услуг где-то около 100 миллионов, а 200 миллионов с лишним покупаем по импорту. Поэтому такая стоит задача, чтобы ближайшие 3-4 года значительно сальдо улучшить".

Во время встречи стороны обсудили взаимодействие на международных площадках. В частности, белорусские парламентарии рассчитывают на поддержку французскими коллегами резолюции по цифровой экономике. Ее Беларусь представит на летней сессии ПА ОБСЕ в Берлине. Говорили и о перспективах сотрудничества между регионами.