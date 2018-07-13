МИД инициирует новые инструменты финансовой поддержки экспортеров

Об этом говорили на ежегодной встрече руководителей посольств с предприятиями в Торгово-промышленной палате. Игрокам экспорта планируют компенсировать половину затрат на участие в зарубежных выставках. Среди предложений возмещение затрат предприятий на сертификацию товаров за рубежом. Обсуждали и возможный визит Главы государства в Сербию в этом году. В МИД отметили - Минск рассчитывает на расширение производственной кооперации с Белградом.

В прошлом году товарооборот с Сербией составил около 240 миллионов долларов, в этом году продолжает расти. В проработке двух стран и создание сборочного производства комбайнов, а также открытие торговых домов. Над подготовкой новой экономической программы работают специалисты МИД.