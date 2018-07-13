МИД инициирует новые инструменты финансовой поддержки экспортеров

13 Июля 2018

Об этом говорили на ежегодной встрече руководителей посольств с предприятиями в Торгово-промышленной палате. Игрокам экспорта планируют компенсировать половину затрат на участие в зарубежных выставках. Среди предложений возмещение затрат предприятий на сертификацию товаров за рубежом. Обсуждали и возможный визит Главы государства в Сербию в этом году. В МИД отметили - Минск рассчитывает на расширение производственной кооперации с Белградом.

В прошлом году товарооборот с Сербией составил около 240 миллионов долларов, в этом году продолжает расти. В проработке двух стран и создание сборочного производства комбайнов, а также открытие торговых домов. Над подготовкой новой экономической программы работают специалисты МИД.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

12.07.2018 21:23
Первых абитуриентов во всех вузах встречали в торжественной обстановке

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =