К севу яровых культур приступили практически во всех регионах страны

11 Апреля 2018 21:12

За ситуацией в полях по всей стране следят специально созданные рабочие группы.

Сразу несколько ведомств - в том числе и силовых - делегировали своих представителей для устранения недостатков во время посевной кампании. У них есть все полномочия, чтобы решать проблемные вопросы в максимально короткие сроки. Но главный посыл не мешать работать в полях. Сроки посевной сдвинулись. В этом году техника в поля вышла почти на 2 недели позже. Но, как оказалось, не вся. Подробности - в репортаже Юрия Карнеловича.

Машинный двор сельхозпредприятия "Подороск" больше напоминает свалку старой, ненужной техники. Разукомплектованные агрегаты здесь можно встретить практически на каждом шагу. И это при том, что посевная в хозяйстве уже стартовала. К примеру, вот эта сеялка давно должна была работать в поле, но отсутствие запасных частей заставляет ее ржаветь под открытым небом.

Обещания специалисты Госконтроля слышат от местного руководства не первый раз. Хозяйство из разряда проблемных в районе. Поэтому и с проверкой сюда приходят чаще, чем на другие предприятия. Чтобы ситуация изменилась к лучшему, здесь пришлось сменить директора.

Совсем другая ситуация в соседнем хозяйстве. Здесь посевная кампания в самом разгаре. О чем свидетельствует пустой двор в машинно-тракторном комплексе. На данный момент вся техника работает в полях

Специалисты "Племзавода Рось" весны дожидаться не стали. Тракторы, агрегаты и автомобили подготовили еще зимой. Поэтому, как только позволила погода, приступили к полевым работам. В итоге уже приблизились к экватору сева ранних яровых культур.

К началу посевной кампании в Волковысском районе готовность техники составила 95%. Оставшиеся 5 пока остаются под вопросом. Но, как уверяют местные власти, ситуация под контролем.

Горы органических удобрений под открытым небом. Именно такую картину увидели контролеры на предприятии "Косаковский" в Жлобинском районе. Почти 500 тонн лежат у животноводческих ферм и не вносятся под сев - нужны разбрасыватели. Здесь их два. Правда, одному 28 лет и он годами ржавеет на улице. Второму чуть меньше, но и с его мощностью на внесение залежавшейся органики уйдет полгода.

По сути, для хозяйств органика - это бесплатное удобрение. Если использовать ее в земледелии, то статью на минеральные удобрения можно весомо сократить. Вместе с тем, аграрии утверждают, несмотря на все недочеты, сев яровых культур проведут в оптимальные сроки.