К посеву кукурузы приступили белорусские аграрии

20 Апреля 2018 09:03

Планы по севу ранних яровых в стране выполнены на треть. Подготовку почвы и посев ведут одновременно. Во многих хозяйствах техника работает в две смены. О ситуации на полях и планах на урожай подробнее Анна Ковалева.

Готовность техпарка стопроцентная. Местные механизаторы шутят, что в кабинах нынешних тракторов можно работать в костюме и при галстуке: энергонасыщенные агрегаты укомплектованы современной электроникой, кондиционерами, работают по навигации. Объем пашни здесь почти 8 тысяч гектаров. Это хозяйство - крупнейшее в Гомельском районе. На передовых позициях и по урожайности. Тот случай, когда сельхозпредприятие - отличный бизнес-пример. "СлавМол" полностью финансово самостоятелен.

Сортообновление семенного фонда здесь проводят каждый год. Во всем регионе обеспеченность семенами - 146 %. Все проверены на всхожесть и кондиционность.

В юго-восточном регионе посевная уже охватила все районы. Чтобы успеть в сжатые сроки, подготовка почвы и посев идут одновременно. Во многих хозяйствах техника работает в две смены.

В Гомельской области некоторые предприятия уже поставили точку в севе ранних яровых. Чтобы догнать их, этому хозяйству нужно еще 5 дней. В целом же регион планирует закончить первый этап посевной уже 25 апреля.

Высвободившиеся сеялки перебрасывают в другие хозяйства. В деле и мехотряды - это запас, который используют на тех полях, где нужна дополнительная техника.

В целом же по стране засеяно 388 тысяч гектаров. Это 38 % площадей, отведенных под яровые. В лидерах по-прежнему Брестский регион. Там работы уже близятся к концу, аграрии засеяли 79 % площадей. Экватор весенне-полевая кампания преодолела и в Гродненской области - засеяно 53 % площадей. В Гомельском и Минском регионах эта цифра составляет 42 и 40 % соответственно. В Могилевской области засеяно 16 % ярового клина, в Витебской - 11 %.

Точечно уже взялись и за кукурузу. К примеру, в Гомельской области к севу этой культуры приступили в 10 районах. В регионе она займет более 300 тысяч гектаров. Причем агрономы уверены, что в этом году урожай кукурузы превзойдет прошлогодний.