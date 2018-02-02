В этом году государство профинансирует строительство более 100 объектов

3 Февраля 2018 21:01

Образование, дороги и социальные объекты получат наибольшую поддержку в рамках инвестиционной программы на этот год. Государство профинансирует строительство более 100 объектов. Среди них - детские сады, школы, учреждения здравоохранения. Все это объекты, в которых крайне нуждается каждый регион. Так, в Гродненской области ждут станцию по обезжелезиванию воды, а в Брестской - новый автовокзал. В списке есть и непредвиденная статья - ремонт моста через Припять, который в этом году доставил массу неудобств жителям Житковичей и Турова. Согласно указу Главы государства, из бюджета на реализацию инвестпрограммы планирует потратить более 430 миллионов рублей. Дмитрий Титов изучил основные статьи расходов.

Когда уплывают все надежды добраться до нужной точки. Это уже всем известный мост через Припять, который дал трещину, а потом его и вовсе смыло течением. Проблема стала от Житкович до границы с Украиной. Вопросы с аварийным объектом решаются быстро, движение машин уже восстановлено. А сделать конструкцию на века планируют в этом году. Капитальный ремонт моста включили в инвестпрограмму 2018. Таких проблемных вопросов в документе бывает не так много, но именно форс-мажорные ситуации могут вносить свои коррективы и влиять на исполнение бюджета, подчеркивают депутаты.

Госпрограмма утверждена Президентом с учетом инвестиционных возможностей бюджета и сконцентрирована на поддержке проектов, вводимых в эксплуатацию в этом году.

Профинансируют более ста объектов по всей Беларуси. На это выделено почти 430 миллионов рублей. Это детские сады, школы, спорткомплексы, службы спасения, инфраструктурные объекты и жилые дома для семей, воспитывающих детей-сирот.

Это далеко не единственный инструмент инвестирования в стране, но направленный на крайне важные объекты. В этом году на их поддержку выделено на 10 % больше средств, чем в прошлом.

Согласно инвестпрограмме, в этом году будет введено в эксплуатацию 36 объектов. К слову, попавшие в этот список должны соответствовать определенным критериям. Это важные для государства проекты с экономической, инвестиционной, социальной и экологической точки зрения. За сроками исполнения будет тщательный контроль.

Для устойчивости любого проекта необходимо как можно больше источников финансирования. Президентом подписан указ и по стимулированию интересов инвестора к освоению месторождений полезных ископаемых в Беларуси.

Большой интерес к нашим природным ресурсам. За прошлый год инвестиции в лесное хозяйство страны составили свыше 130 миллионов долларов. Это новый тренд, отмечают эксперты.

Комиссия по экономической политике Палаты представителей сегодня работает над рядом законопроектов, направленных на развитие государственно-частного партнерства. Главное - максимально просчитать возможные последствия предлагаемых нововведений, оценивая их сквозь призму жизни обычного человека.

В мировой практике в числе первых стоят инвесторы, которые готовы заботиться о своем бизнесе, и о стране, куда он приходит. И частнику, и госорганам важно сегодня использовать универсальные инструменты - эффект синергии, отмечают парламентарии. Если что-то создается, то должно способствовать развитию и территории вокруг.