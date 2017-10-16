Интервью с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко

15 Октября 2017 21:23

На этой неделе активно обсуждается не только тема включения отопления в домах, но и целый ряд инициатив по потеплению бизнес-климата в Беларуси. Большая работа по принятию пакета документов, направленных на развитие предпринимательства и стимулирования деловой активности населения, выходит на финишную прямую. Уже подписано несколько указов. Так, агроусадьбам разрешено оказывать гостям широкий перечень услуг без взимания дополнительных налогов.

Поддержали и ремесленный труд. Народные мастера получили право продавать свой продукт непосредственно в мастерских, а также через Интернет. Больше полномочий теперь и у Совета по развитию предпринимательства. Он будет участвовать в разработке нормативных актов и их обсуждениях. Предложения совета станут обязательны к рассмотрению правительством. А что ожидает налогоплательщиков в ближайшей перспективе? Расширят ли список видов деятельности без регистрации ИП? А также об информационной бомбе недели, которая активно муссируется в прессе. Будет ли введен залоговый депозит для бизнесменов, который застрахует от уголовной ответственности за экономическое преступление?

Дмитрий Титов узнал ответы на эти вопросы у министра по налогам и сборам Сергея Наливайко.