Инициативу "Один пояс и один путь" обсуждали в НАН Беларуси

Безвизовый режим между Беларусью и Китаем начнет действовать с завтрашнего дня. А сегодня будущее инициативы "Один пояс и один путь" (в этом году ей исполняется 5 лет) обсуждают специалисты Института экономики НАН Беларуси и Китайского института развития. Это вопросы инвестиций, энергосбережения и инфраструктуры.

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае: "Важно, чтобы ученые привлекались и к подготовке прогнозов развития двусторонних отношений в торговле, в инвестициях. Мы являемся свидетелями достаточно неоднозначной ситуации с торговыми санкциями между США, Китаем. Поэтому как раз инициатива "Один пояс и один путь", которая раньше была предложена. Время прошло, оно показывает, насколько она была своевременной".

Особый акцент на индустриальном парке "Великий камень". Условия для работы резидентов уже созданы. Следующий шаг - сделать так, чтобы компании смогли продавать свои товары не только на белорусском и российском рынках.