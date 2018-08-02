Индивидуальные предприниматели в Беларуси смогут самостоятельно выбирать режим налогообложения

Индивидуальные предприниматели в Беларуси со следующего года смогут самостоятельно выбирать режим налогообложения: общую систему, упрощенную либо единый налог. Сейчас идет работа над обновленной редакцией Налогового кодекса. Документ вынесен на общественное обсуждение. Основное внимание - снижению фискальной нагрузки на предприятия, упрощение взимания и исчисления налогов. Меняются подходы и к задолженности платежей. Налоговая не будет сразу приостанавливать производство, а даст шанс с отсрочкой погасить долги.

Элла Селицкая, замминистра по налогам и сборам Беларуси: "Пересмотрен порядок зачета, возврата налогов, учитывая, что в 7 Декрете срок проведения и проверок ограничен 5 годами, то в законопроекте предусматривается возврат (зачет) излишне уплаченных, излишне взысканных налогов за 5-летний период, а не за 3 года, как это действует на сегодняшний день. Притом предусмотрен порядок, новый, усовершенствованный, по обжалованию решений налоговых органов, когда они провели проверку. Со следующего года мы предлагаем по выбору определить орган, куда он подаст жалобу. И если у него будет желание подать жалобу непосредственно в министерство, мы их будем рассматривать".

Оценивать эффективность налоговых льгот в Беларуси предлагается каждые три года. Речь идет о социальных, системных и стимулирующих преференциях.