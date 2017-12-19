17 Декабря 2017 21:37

Безопасность - это и важнейший фактор развития экономики. Ведь согласитесь, тот же IT-инвестор скорее придет в страну, где обеспечены стабильность и спокойствие. И в целом в обществе, и в финансовом секторе.

Как раз этот год демонстрирует: в экономике наблюдается рост. Цифра, которую мы узнали на неделе - за 11 месяцев ВВП увеличился на два целых два десятых процента. Один из показателей, который и отражает баланс нашей денежно-кредитной политики, это ставка рефинансирования. Давайте вспомним: только за 2017-й она снижалась 8 раз и составила 11%. Это самый низкий показатель за последние 7 лет.

На этом фоне, безусловно, снижаются и проценты по кредитам. Например, в ведущем банке нашей страны - Беларусбанке - еще в начале года взять необходимую сумму в долг можно было едва ли не под 20%, сегодня - 11,5%. Кстати, работа и перспективы лидера банковской сферы нашей страны на неделе интересовали Президента.

Председатель правления Виктор Ананич, проанонсировал, что в будущем году банк продолжит поддержку малого и среднего бизнеса: на кредитование направят около миллиарда рублей. 400 миллионов выделят на финансирование жилищного строительства. Кстати, социальную направленность Беларусбанк сохранит и в будущем - это требование Главы государства. Президент одобрил и стратегию развития банка до 2020 года. В ее основе - повышение эффективности и технологичности.

Какие новые сервисы банк готов предложить клиентам, какие финансовые инструменты помогут в покупке первого белорусского кроссовера завода "БелДжи" и будут ли еще дешеветь кредиты? На эти вопросы ответил глава Беларусбанка Виктор Ананич в интервью "Главному эфиру" (видео).