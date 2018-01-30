Генпрокурор Беларуси встретился с руководителями предприятий, работающих на территории России

30 Января 2018 17:02

Сегодня в Москве генпрокурор Беларуси встретился с руководителями крупнейших отечественных предприятий, работающих на территории России. По словам Александра Конюка, одна из причин дебиторской задолженности – это теневые схемы расчета и подставные фирмы. Особенно это касается организаций, которые занимаются экспортом наших продуктов питания.

Александр Конюк, Генеральный прокурор Беларуси: "Надо объективно говорить, что белорусская продукция – это хорошая продукция. Ее с удовольствием покупают. Уже контрафакты появились, подделки, чего только не появляется под наши бренды. Но в то же время не удалось избежать мошеннических схем со стороны наших чиновников, белорусских. Ликвидная продукция, как можно вообще говорить о задолженности, когда готовы приезжать и забирать по предоплате. Вопросы есть".

Как сократить дебиторскую задолженность за поставки в Россию белорусской продукции - обсудят завтра в Москве уже на уровне генпрокуратур двух стран.