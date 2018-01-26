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Элементы улично-дорожной сети в индустриальном парке "Великий камень"
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26 Января 2018 15:15

Элементы улично-дорожной сети в индустриальном парке "Великий камень"

Названия с официальным статусом. Элементы улично-дорожной сети в индустриальном парке "Великий камень" - магистрали, площади, проспекты - стали географическими объектами. На зданиях скоро появятся вывески с названиями улиц и номерами. Актуальная информация обновится и на навигационных картах. Причем администрация парка по согласованию с китайскими партнерами может присваивать новым улицам и новые названия.

За прошлый год в парке было завершено строительство необходимой инженерной инфраструктуры. Всего в "Великом камне" зарегистрировано 26 резидентов.

  

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