26 Января 2018 15:15

Названия с официальным статусом. Элементы улично-дорожной сети в индустриальном парке "Великий камень" - магистрали, площади, проспекты - стали географическими объектами. На зданиях скоро появятся вывески с названиями улиц и номерами. Актуальная информация обновится и на навигационных картах. Причем администрация парка по согласованию с китайскими партнерами может присваивать новым улицам и новые названия.

За прошлый год в парке было завершено строительство необходимой инженерной инфраструктуры. Всего в "Великом камне" зарегистрировано 26 резидентов.