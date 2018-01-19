Эксклюзивное интервью министра экономики Беларуси в "Главном эфире"

19 Января 2018 21:08

Беларусь будет стремиться выйти на уровень инфляции в 2-3 % к 2020 году, сохраняя макроэкономическую стабильность внутреннего рынка и внешний спрос на товары. На этот год в программе социально-экономического развития обозначена цифра не выше 6 %. А рост ВВП - 3 с половиной. Не менее процента по году в копилке промышленного производства обеспечат модернизированные предприятия: "Камволь", "Оршанский льнокомбинат" и "БелДжи". Первые результаты работы будут видны уже через три месяца.

Подробнее о главных моторах роста экономики, конкуренции на рынке, малом бизнесе и государственном подходе к каждому предприятию смотрите в эксклюзивном интервью Министра экономики Беларуси Владимира Зиновского в это воскресенье в "Главном эфире".