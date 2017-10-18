17 Октября 2017 21:10

Блок деловых новостей продолжит "Экономика дня" с Андреем Лаптенком.

Перспективы белорусско-китайского сотрудничества традиционно в топе экономических новостей. Об этом подробнее.

МИД КНР: мы видим большие перспективы транспортировки белорусских товаров на обратном пути движения железнодорожных контейнеров из Европы в Китай

Китай видит большие перспективы транспортировки белорусских товаров на обратном пути движения железнодорожных контейнеров из Европы в китайский Чэнду. Об этом накануне заявил высокопоставленный сотрудник МИД КНР Бинь Лю на встрече с журналистами в преддверии 19 Всекитайского съезда КПК. И цитата:

"Несколько десятков миллионов тонн различных грузов уже перевезены контейнерами по железнодорожному маршруту из Китая в Европу через Беларусь, но иногда эти контейнеры возвращаются обратно в КНР пустыми, а ведь можно было бы транспортировать ими к нам белорусскую продукцию".

С мнением представителя внешнеполитического ведомства Китая согласны и белорусские эксперты.

Национальный аэропорт Минск и "Белавиа" получили по пять звезд за пунктуальность в мировом рейтинге OAG

Национальный аэропорт Минск и "Белавиа" получили по пять звезд за пунктуальность в мировом рейтинге британской исследовательской компании OAG. Список самых-самых составили, изучив период с октября 2016 по сентябрь 2017 года. Наша главная воздушная гавань и "Белавиа" получили в рейтинге максимальные оценки. По данным исследования, белорусский перевозчик выполнил в срок более 87 % рейсов, аэропорт - 89,5 %. В базе британского аналитического бюро - свыше 900 авиакомпаний и 4 тысячи аэропортов мира.





Доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели. Доллар - курс на завтра - 1,9592. Евро - 2,3064. Российский - 3,4185 белорусского за 100 российских рублей.

Увеличение добычи газа в России в этом году может оказаться рекордным с начала 1990 годов

Увеличение добычи газа в России в этом году может оказаться рекордным с начала 1990 годов. По итогам девяти месяцев добыча выросла более чем на 13 %. До нынешнего года темпы роста не превышали 10-11 %. Эксперты говорят, что вырос спрос на внешнем и внутреннем рынках, в том числе благодаря холодным лету и осени. При этом добыча нефти в России почти не растет, из-за ограничений в рамках сделки ОПЕК+.

ОПЕК: страны организации потеряли $1 трлн из-за падения цен на нефть

Между тем, инвестиции в нефтедобывающий сектор за два последних года упали в два раза. Еще летом 2014 г. стоимость нефти превышала $100, а уже осенью цены рухнули, достигнув в феврале 2015 г. $28 за баррель, что стало минимальной ценой в нынешнем кризисе. Страны ОПЕК несут колоссальные потери из-за падения цен на нефть, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо. И цитата:

"За последние два года мы увидели не только падение инвестиций в секторе, но и снижение доходов от нефти. Коллективно страны ОПЕК за этот период потеряли более $1 трлн".

Цены на нефть росли сегодня на беспокойстве инвесторов относительно обострения конфликта в Ираке

И все же пока мировые цены на нефть растут на сохраняющемся беспокойстве инвесторов относительно обострения конфликта в Ираке. Стоимость марки Brent сегодня превысила 58 долларов (58,02) за баррель. Рынок продолжает следить за ситуацией в Ираке. Позднее на этой неделе ожидают статистику Американского института нефти и минэнерго США о запасах черного золота в стране за неделю.

Нестабильная политическая ситуация в Каталонии начинает влиять на сферу туризма

Нестабильная политическая ситуация в Каталонии, чье правительство недавно подписало декларацию о независимости от Испании, начинает влиять на сферу туризма: снижается загрузка гостиниц, отменяются заходы круизных судов, МИД разных стран предупреждает о рисках туристов-соотечественников. По данным экспертов, неопределенность усиливают давление местных властей на отели и забастовки транспортников. Для туристической отрасли этого региона наступают непростые времена, считают наблюдатели.