Экономика дня

11 Января 2018 21:25

Нефть по-прежнему у отметки в 70 долларов. Впрочем, на сырьевом рынке не все спокойно.

Власти Нью-Йорка подали судебные иски против крупнейших нефтяных компаний

Власти Нью-Йорка готовы отсудить у "Бритиш Петролеум", "Шеврон", "Эксон", "Шелл" и других нефтегигантов несколько миллиардов долларов в счет средств, потраченных на устранение последствий глобального потепления в Нью-Йорке. Кроме того, в ближайшие пять лет городские пенсионные фонды планируют сократить инвестиции в нефтегазовые и угольные компании. Ожидается, что это будет самый масштабный вывод капитала в борьбе за чистый город. Ранее подобные иски против нефтяных компаний подали другие американские города, среди них Сан-Франциско и Окленд.

Иностранные инвесторы в первые недели года активно скупают валюту и суверенный долг развивающихся стран

Иностранные инвесторы в первые недели года активно скупают валюту и суверенный долг развивающихся стран. Крупнейший биржевой фонд США — "Ишеас Джей Пи Морган" - зафиксировал небывалый в своей истории наплыв клиентов. Полмиллиарда долларов за первую неделю года, что почти в два раза больше, чем за весь предыдущий месяц. Рейтинг возглавляют госбонды Аргентины и облигации федерального займа российского Минфина с погашением в 2030 году. Приток иностранных денег позволяет российскому рублю сохранять стабильность.

Китай опроверг информацию о возможном сокращении или приостановке закупок казначейских облигаций США

Ставят и на американские бумаги. Китай опроверг информацию, опубликованную накануне рядом СМИ, о якобы возможном сокращении или приостановке закупок казначейских облигаций США на фоне роста напряженности в торговых отношениях с США. Доходность 10-летних госбондов США после публикации этого сообщения подскочила до пиков десяти месяцев, а доллар снизился. Официальный Пекин заявил, что сообщение является ложной новостью.

ЕАБР предлагает создать региональную расчетную денежную единицу Евразийского экономического союза

Между тем, на торгах в Минске доллар и евро не подорожали. Доллар курсом на завтра 2,0188. Евро - 2,4093. Российская валюта, напротив, дешевела. 3,5411 белорусского за 100 российских рублей,

В Китае власти готовы объявить вне закона добывателей криптоденег

Вернемся в Китай. Там запрещен обмен криптовалют и ICO, но власти, похоже, готовы объявить вне закона и майнеров — добывателей криптоденег. Мировые СМИ еще на прошлой неделе сообщали о планах властей КНР по сокращению числа компаний, занимающихся добычей криптовалют, и ограничению поставок электроэнергии для майнеров. Низкая стоимость электроэнергии сделала Китай одним из мировых центров майнинга криптовалют. Регуляторы против, поэтому Центробанк КНР инициировал введение ограничений для майнеров на потребление электричества. Конечно, все это влияет на биткоин.

Заявление Минюста Южной Кореи обвалило курс биткоина на 12%

Впрочем, биткоин в Азии атакует не только Китай. Власти Южной Кореи намерены запретить торговлю криптовалютами на специализированных биржах. Соответствующий документ готовит Минюст страны. И это, несмотря на то, что криптовалюты там относительно популярны. По данным правительства, свои сбережения в цифровой валюте держат как минимум миллион граждан страны при общем населении около 50 млн. человек.

После заявления корейского Минюста курс биткоина резко упал на 12%. Сегодня он был на отметке $13 102.

Kodak объявил о разработке собственной криптовалюты

Впрочем, кому-то криптовалюты обеспечивают хорошую доходность.

Американский производитель фотооборудования Kodak объявил о разработке собственной криптовалюты KODAKCoin.

На этой новости акции компании подскочили в цене почти на 120%. Цифровая база данных Kodak будет работать на основе блокчейн-технологии. За использование фото из базы автору будет выплачиваться вознаграждение в виде токенов KODAKCoin. Ожидают, что первичное размещения токенов от Kodak состоится уже в конце января.

Автопроизводители увеличили на 1-3% цены на автомобили для российского авторынка

Автопроизводители переписывают прайсы на автомобили, попадающие на российский авторынок. Первые ласточки "АвтоВАЗ" и корейская компания KIA - плюс почти 2,5%. Среди компаний, которые объявили о повышении цен на свою продукцию от 1 до 3%, - Ford, Toyota, Mitsubishi. Свое решение предприятия автопрома объясняют предполагаемой индексацией утилизационного сбора, инфляцией и ростом транспортного налога.