ЕБРР: Беларусь проводит реформы в темпе, комфортном для населения

19 Октября 2017 12:03

Об этом в эксклюзивном интервью заявил Маттиа Романи, управляющий директор по вопросам экономики стран и секторов Европейского банка реконструкции и развития

- Я думаю, для Беларуси это хорошее время. Я периодически приезжаю сюда и вижу позитивные перемены. Поэтому мои главные надежды связаны с постепенной трансформацией, которая вовлекает все население. Я думаю, это очень важно, это то, что Беларусь делает очень хорошо: проводит реформы в темпе, комфортном для населения. Я думаю, это довольно уникальный эксперимент. И до сих пор он был удачным. Это привлекло иностранные инвестиции, но не нарушило стабильность в стране, это создает возможности для роста. Например, мы можем видеть частных инвесторов, чей бизнес процветает в разных сферах. Есть много компаний, которые расширяют свою деятельность. Таким образом, мы видим, что эксперимент по постепенному проведению реформ является успешным.

- Рынок не всегда позитивное явление, иногда правительство должно защищать предприятия. Верно ли это?

- Европейский банк реконструкции и развития поддерживает развитие рыночных отношений. Но в 2017 году мы можем оглянуться на всю историю развития рынка. И мы признаем, что иногда рыночная экономика дает положительные результаты, но иногда приводит к нежелательным последствиям. Какой рынок мы хотим создать? Это очень важный вопрос. И он очень важен для Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития считает, что рынок должен быть конкурентным, поскольку это создает почву для инноваций и роста. Но мы также выступаем за создание инклюзивного рынка, который будет выгодным для каждого. Рынок также должен быть устойчивым, экологичным, с прозрачным управлением, интегрированным в мировую экономику и гибким. 6 качеств рынка, по нашему мнению, отражают 6 принципов устойчивой рыночной экономики, которую мы помогаем выстраивать, и которая будет полезна для Беларуси. И мы видим, что руководство страны поддерживает 6 принципов эффективного рынка.

- Вы думаете, что мы приближаемся к правильному пониманию рынка, правильной организации рынка в Беларуси?

- Правильно. Также необходимо, чтобы рынок функционировал в соответствии с этими 6 принципами. Это не означает, что рынок не должен видеть возможностей для инноваций в инвестиционных решениях в частном секторе. Мы создаем новые возможности и условия для инноваций. Мы хотим, чтобы рынок нас удивлял.

- Может Вы хотели бы что-то пожелать нашей аудитории, как вести себя на рынке?

- Самое главное, чтобы люди чувствовали свою вовлеченность в рынок. Понимали, что у них есть своя роль. Поэтому важно, чтобы люди активно участвовали в создании и функционировании рыночной экономики. Мы много работаем над тем, чтобы каждый человек - мужчина, женщина, богатый, бедный, образованный и необразованный человек - нашел свое место в рыночной экономике.