Декрет "О развитии цифровой экономики" улучшит условия работы для стартапов и продуктовых компаний

22 Декабря 2017 15:04

Декрет "О развитии цифровой экономики" сыграет большую роль в улучшении условий работы как для стартапов, так и продуктовых компаний. Такое мнение высказал Юрий Мельничек в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей - сооснователь картографического сервиса Maps.me и компании в области искусственного интеллекта Aimatter. В этом году этот стартап приобрела корпорация Google. И это была первая сделка подобного рода в Беларуси, которая дала толчок для перехода страны к нормам международного права. По мнению IT-предпринимателя, декрет открывает возможности и для мотивации сотрудников. При создании стартапа реально стать владельцем части его акций. При успехе проекта они будут только расти в денежном эквиваленте. Большой плюс и для продуктовых компаний.

Декрет "О развитии цифровой экономики" уже называют революционным. Беларусь стала первой страной в мире, которая законодательно приземлила технологию блокчейн. Расширены виды деятельности резидентов ПВТ, убраны неэффективные налоги. Подробнее о знаковом документе - сегодня в "Панораме".