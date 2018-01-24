Более 10 лет "Конте" - надежный партнёр Белорусской торгово-промышленной палаты

23 Января 2018 21:25

Первая партия изделий "Конте" - ведущего производителя чулочно-носочных изделий, одежды и белья в Восточной Европе отправилась в Перу. Причем, предприятие ежегодно расширяет географию поставок. Сегодня на экспортной карте уже более 30 стран. Сформирована фирменная сеть магазинов. Более 10 лет "Конте" - надежный партнер Белорусской торгово-промышленной палаты. Маркетинговая политика и тонкости производства - прямо сейчас.