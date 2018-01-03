Белорусский кроссовер Geely ATLAS будет выпускаться в семи цветах

3 Января 2018 15:35

Пока же новинку отечественного автопрома окрашивают в белый, черный, серебристый и базальтово-серый. В скором времени появятся золотистый и красный. Кроме того, до конца года локализация сборочных узлов белорусскими комплектующими должна достичь 50 %. Это сидения, диски, механизмы стеклоочищения, оптика, а также различные системы помощи водителям при движении. Ожидается, что в 2018 году с конвейера сойдут 25 тысяч машин.

Что касается цен, то пока официально озвучена цена для юридических лиц. И в зависимости от комплектации она колеблется от 34 тысяч до 51 тысячи рублей. Для обычных граждан эти суммы будут немного отличаться. И сейчас в правительстве готовится проект указа, направленного на стимулирование продажи отечественного автомобиля.