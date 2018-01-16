16 Января 2018 18:06

Белорусский банк начал прием карт японской платежной системы JCB. Сегодня она одна из пяти крупнейших в мире и первая в Азии. Их выпускают в 23-х странах, всего насчитывают более 105 миллионов пользователей, в основном из Японии, Китая и Кореи. Для граждан этих стран открыт безвизовый въезд. Появление этой платежной системы позволит держателям карт JCB снимать наличные в банкоматах Беларуси и оплачивать покупки и услуги во многих предприятиях торговли и сервиса. Приход японской платежной системы на белорусский рынок расширяет возможности и для держателей карт российской национальной платежной системы "Мир" – системы работают совместно. Для тестирования и запуска в Минск приехал гендиректор японской компании Такаси Суэцугу.

Первая транзакция или чашка кофе эксклюзивно для АТН! Будет ли платежная система обналичивать криптовалюты в Беларуси? Какие технологии вскоре заменят пластиковые карточки? О преимуществах безвиза и работе с туристами без наличных. Смотрите эксклюзивное интервью с гендиректором JCB International (Eurasia) Такаси Суэцугу в это воскресенье в "Главном эфире".