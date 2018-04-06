5 Апреля 2018 21:25

Белорусские аграрии приступили к весенне-полевым работам. Сделать предстоит многое. Необходимо засеять не только яровой клин, но и закончить сев озимых. Минувшей осенью из-за плохих погодных условий он не был полностью завершен. В некоторых хозяйствах на весну перенесли и обработку озимых средствами защиты. Весь комплекс задач предстоит выполнить в срок. Ведь от соблюдения технологических требований зависит урожай. Посей позже срока - и с центнера можно недобрать до 20 % хлеба. Ольга Масловская о диктатуре технологий, которые должны быть в АПК.

В этой комнате настоящее богатство. На полках самое ценное, что есть у человечества - хлеб. Педагог и агроном Леонид Житенев увлекся коллекционированием зерновых еще в студенчестве. Больше 20 лет ему помогают школьники.

В коллекции - 3 тысячи видов семян зерновых. Научный обмен налажен с десятью зарубежными банками генетических ресурсов растений. Новые экспонаты обязательно проверяют в климатических условиях Брестского региона.

Вот это опытные 30 соток, где юные агрономы тестируют семена, которые в Телеханы присылают ученые из разных стран. В декабре пришла посылка из Айдахо, США. Озимая пшеница, которая пролетела полмира, даст всходы после 20 апреля.

Семена, отправленные американскими учеными, родом из теплых стран. Поэтому чтобы растения дали урожай, их пришлось обмануть. Им устроили короткую зиму - высадили в конце февраля. В остальном - строгое соблюдение технологий. Поэтому в июле здесь колосится пшеница и с Тибета, и из Эфиопии.

О том, что под каждую культуру есть своя научно обоснованная и проверенная технология возделывания, знает каждый агроном. В НПЦ по растениеводству работают с 42 сельскохозяйственными культурами. Выводят высокопроизводительные сорта и гибриды. Но они не терпят безалаберного подхода.

Каждую зиму сотрудники центра проводят учебу с аграриями. Сейчас, когда идет сев, создана команда специалистов, готовых выехать на место и консультировать агрономов, чтобы не потерять урожай. О важности соблюдения технологических процессов в сельском хозяйстве для получения хороших экономических результатов говорил и Глава государства во время республиканского семинара-совещания о повышении эффективности АПК страны. Диктатура технологий - таково требование Президента.

Вплотную с теми, кто непосредственно работает на земле, сотрудничают ученые Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству. Здесь занимаются не только селекцией и созданием новых высокопродуктивных сортов и гибридов. К каждому выведенному сорту ученые разрабатывают своего рода пособие по выращиванию. Такой картофельный паспорт очень помогает агрономам в хозяйствах - правильно подобрать удобрения, рассчитать их количество, определить идеальный момент для посадки и уборки клубней. Ученым и работникам села просто необходимо работать в связке. Поэтому часто на смену лаборатории и белым халатам приходят резиновые сапоги и рабочая одежда.

В этом году научный центр презентовал два новых сорта картофеля – "юлия" и "гарантия". Надежды на новичков большие. В целом прошлый аграрный сезон для картофельных хозяйств с точки зрения погоды был непростым. Тем не менее следование четким правилам посадки и ухода позволило получить рекордный урожай. Впервые в Беларуси урожайность картофеля приблизилась к показателю 300 ц/га.