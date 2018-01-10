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БелАЗ рассматривает возможность продавать многотонные грузовики за криптовалюту
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10 Января 2018 13:02

БелАЗ рассматривает возможность продавать многотонные грузовики за криптовалюту

На сайте завода сообщается, что предприятие старается идти в ногу со временем и для большей доступности своей продукции планирует рассмотреть и такой вариант торговли. 
  

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