Беларусь стала автомобильной державой

Одним из знаковых событий стало открытие автозавода под Жодино. И Беларусь уже полностью стала автомобильной державой.

Страна может гордиться и созданием электротранспорта. А еще двухэтажные поезда и трамваи. Александр Хоровец знает дело наших машиностроителей.

Сотни миллионов долларов инвестиций, два с половиной года кропотливой работы, рекордные сроки, и в ноябре прошлого года свой конвейер запустил завод "БелДжи". А на белорусские и евразийские дороги выехал первый премиальный кроссовер отечественный сборки Geely Atlas.

Этот автомобиль наделал много шума как в медиапространстве, так и среди рядовых автолюбителей. И сегодня более 3 тысяч Atlas уже покоряют новые километры, колесят по трассам как нашей страны, так и ближнего зарубежья.

Мощности предприятия позволяют выпускать 60 тысяч автомобилей в год. Пока каждые 10 минут с конвейера сходит по одной машине, в перспективе новое авто - каждые пять минут.

Недавно на рынке появился и более бюджетный, но не менее качественный кроссовер Atlas NL-4. Совсем скоро на дороги выедет и седан Geely. Опытные образцы уже засветились на белорусских трассах.

Следующим шагом для пока еще молодого белорусского гиганта автопрома станет электромобиль. Пока разработки держат в секрете, но в том, что именно электротранспорт - техника не завтрашнего, а уже этого дня, хорошо знают на заводе "Штадлер Минск". А где именно колесят электрички, которые производят в Фаниполе, расскажет мой коллега Алексей Кондратенко.

Вообще электротранспорт, произведенный на "Штадлер Минск", хорошо знаком и уже полюбился в России, Грузии, Азербайджане, Норвегии. А вот такие красивые трамваи в эти дни наверняка перевозят фанатов чемпионата мира по футболу.

Первая партия «чижиков» успешно прописалась в Санкт-Петербурге. Всего же в город на Неве отправятся 22 состава. Трамваи, кстати, самые высокотехнологичные и длинные в СНГ.

Москвичи и гости российской столицы оценили комфорт на высоких скоростях двухэтажных составов проекта "Аэроэкспресс". Эти поезда курсируют между московскими аэропортами и железнодорожными вокзалами.

Еще один локомотивный проект - на этот раз уже для Минского метрополитена. Это будет новый уровень стиля, комфорта и безопасности.

Специалисты подсчитали, что ежегодно поезда "Штадлер" проезжают 110 миллионов километров. С учетом новых контрактов в Латинскую Америку, а компания выиграла тендер на поставки поездов в Боливию, этот километраж скоро явно увеличится.