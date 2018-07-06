Беларусь наращивает объемы поставки мясной продукции на экспорт

Рост - около 15%. С начала года на мясе и молоке заработали 1 миллиард 200 миллионов долларов. При этом доля российского рынка в экспортном каравае снижается. Если в прошлом году соседке продавали свыше 90% наших продуктов питания, то с начала этого года около 80. Сегодня Беларусь открывает новые рынки - Азии, Америки, Африки и Европы. В пять раз с января по май увеличились продажи нашего молока в Китай и получили 10 миллионов долларов.

Молочно-товарная ферма по белорусским технологиям заработает в этом году на Сахалине. Подобными проектами интересуются сегодня Монголия и Молдова.