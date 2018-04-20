Аграрии Минской области рассчитывают на большую отдачу от кормовых сельхозкультур

20 Апреля 2018 18:03

Ставка делается на такие растения, как люцерна и люпин. За сезон они дают до 5 укосов и нужны для роста продукции животноводства. Одновременно в каждом районе продолжается сев зерновых. Почти в круглосуточном режиме работают трактора и сеялки. О "зеленой" перспективе и будущем золота полей - Алексей Кондратенко.

Пока одни сеют, другие уже собирают урожай камней! Специфика холмистых земель Логойского района - каждую весну из глубин на поверхность прорастают камни: это природа. Но от них быстро избавляются для того, чтобы не пострадало качество земледелия.

Один бункер семян - и 6 гектаров площадей засеяны овсом. В хозяйстве "Острошицы" посевная проходит динамично. У каждой культуры свое значение и выгода.

Еще неделя - и сельхозпредприятия Логойского района на финише весенних полевых работ. В планах - как опробовать новые сорта зерновых, так и увеличить их урожайность.

Сегодня у аграриев оперативность во всем: не успеет завершиться сев зерновых, как придет время первого укоса трав и богатых белком культур. Улучшение качества кормовой базы - одна из приоритетных задач сельского хозяйства Минской области.

Здесь ожидают большой отдачи от люцерны. В центральном регионе ею занято более 80 тысяч гектаров, а средняя урожайность зеленой массы доходит до 800 центнеров с гектара. При такой агроматематике можно не сомневаться в богатой мясо-молочной отдаче. Главное - вовремя и качественно провести укосы.