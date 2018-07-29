В Беларуси сегодня жарко. До плюс 32. Это помогает аграриям, ведь зерно дозревает и просыхает быстрее. От этого и намолот больше. Белорусские аграрии приблизились к очередному миллионному рубежу.

1 824 000 тонн. Таков на сегодня вес каравая 2018. В Брестской области собрано более 60 процентов нового урожая. Намолочено 625 000 тонн зерна. К экватору приближается Гродненский район. Здесь по традиции самая высокая урожайность. Замыкает тройку лидеров уборки зерновых столичный регион. В Минской области убрано 28 процентов площадей зерновых. По намолоту лидируют Слуцкий, Несвижский, Копыльский районы. Почти одна четвертая часть площадей убрана аграриями Гомельской области. Активно работают на полях Витебской и Могилевской областей.