Вскрыта новая схема незаконного возврата налога на добавленную стоимость

Причиненный ущерб государству - более 2 миллионов рублей. Новая схема незаконного возврата налога на добавленную стоимость вскрыта финансовой милицией. Под подозрением пара, которая уже попадала в поле зрения правоохранителей. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, налоговое мошенничество, получение и дачу взятки. На этот раз пара похищала деньги из бюджета под видом возмещения налога на добавленную стоимость. Вскрыть схему удалось благодаря анализу электронной базы НДС.

Владимир Шпачук, заместитель начальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси: "В данном случае мы видим, а что за субъект берет возврат. Видим, он зарегистрирован на иностранного гражданина. Уже для нас определение риска. Следующее - у него движения по счету никакого не идет. Это уже большая степень риска. Все они попадают в поле нашего зрения, подвергаются более детальной обработке и устанавливается, что этот субъект создан фиктивно для незаконного возврата НДС. Меры конспирации беспрецедентны. Было обнаружено даже устройство поиска жучков. Проверялись и помещения, в которых они работают, и транспортные средства".

Члены преступной группы использовали реквизиты и расчетные счета 55-ти субъектов хозяйствования Беларуси, России и Казахстана. А в качестве подставных руководителей привлечено более 27 граждан, в основном России и Украины. Все подробности вскрытой схемы - в эфире "Панорамы".