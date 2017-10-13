Впервые в Беларуси вынесен вердикт по нашумевшему делу о договорных матчах

12 Октября 2017 21:16

Два основных обвиняемых приговорены к 3 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, еще один - к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Остальные получили крупные штрафы, максимальный - более 90 тысяч рублей. Скандал в белорусском футболе разгорелся в прошлом году. Некоторые клубы оказались замешаны в договорных матчах. Фигурантами дела стали 15 человек, в том числе действующие игроки команд первой лиги и еще два футболиста, завершивших карьеру. Все обвиняемые сегодня признаны виновными по статье "Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований". Подробности - у Юрия Шевчука.

Поскольку никто из фигурантов дела не находился под стражей, на судебное заседание все они пришли без сопровождения конвоя. В первых рядах зала суда только обвиняемые -каждый из них нашел себе место и две скамьи оказались полностью заняты. Оно и не удивительно, ведь всего по делу о договорных матчах проходило 15 человек.

Все подозреваемые были задержаны в прошлом году, когда белорусский футбол выдал новость, которая шокировала всех поклонников игры №1. Ряд матчей был сыгран по запланированному сценарию. Писали его прямо накануне поединка. На этой оперативной съемке видно, как тренер ФК "Луч" дает ЦУ, но не своим игрокам, а соперникам. В других матчах оказались замешаны представители ФК “Барановичи”, “Ошмяны”, “Гомельжелдортранс”, “Ислочи” и “Гранита”.

Расследование этого уголовного дела затянулось больше чем на год. Во многом это было связано с тем, что договорные матчи оказались прецедентом не только в спорте, но и юриспруденции. В итоге после судебного процесса, который длился больше чем полтора месяца, фемида вынесла свой вердикт.

Все фигуранты признаны виновными по статье "Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований". Два основных обвиняемых – экс-тренер-администратор ФК "Луч" Юрий Сыроквашко и бывший футболист Вячеслав Замара приговорены к 3 годам ограничения свободы. Экс-тренер футбольного клуба "Ислочь" Владимир Маковский к 2 годам ограничения свободы с одной оговоркой - без направления в исправительное учреждение. Остальные отделались крупными штрафами, максимальный из которых более 90 тысяч рублей, его присудили бывшему баскетболисту из Украины Ярославу Лемику. По версии обвинения, он вместе с Сыроквашко, Замарой и Маковским передавал деньги от заказчика исполнителям.

Футболистов суд наказал штрафами на суммы от 9 до 27 тысяч рублей. Самый внушительный штраф получил вратарь "Ошмян" Виталий Желудок. Но для большинства игроков основным оказалось даже не наказание рублем. Многие из них получили красную карточку на 5 лет. И, как сегодня нам рассказал в эксклюзивном интервью заместитель представителя Белоруской федерации футбола Сергей Сафарьян, это еще не точка.

В свою очередь как-либо прокомментировать приговор суда и свой поступок отказались практически все обвиняемые. Пообщаться с журналистами согласился лишь экс-игрок "Ислочи" Александр Лебедев.

Информация о белорусских договорниках уже передана правоохранителям соседних стран. Ведь, как выяснилось, главные организаторы схемы руководили процессом из России и Украины. Что же касается наших футболистов, то они выполняли лишь роль пешек. Именно поэтому часть игроков, которые также оказались замешаны в скандале, получили лишь желтую карточку, говоря другим языком, предупреждение.