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Внимание, на дороге дети!
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19 Апреля 2018 15:16

Внимание, на дороге дети!

В двух городах - Молодечно и Жодино - зафиксированы одинаковые происшествия. Дети попали под колеса авто. Шестилетняя девочка из Молодечно сейчас находится в больнице, четырехлетний мальчик из Жодино получил два закрытых перелома. Медики ему помогли и отпустили домой. Госавтоинспекция советует водителям во дворах двигаться на максимально низкой скорости, быть особенно внимательными. Специалисты напоминают и об обязанности родителей рассказывать детям о правилах поведения возле дорог.

  

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