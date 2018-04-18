Внимание, на дороге дети!

19 Апреля 2018 15:16

В двух городах - Молодечно и Жодино - зафиксированы одинаковые происшествия. Дети попали под колеса авто. Шестилетняя девочка из Молодечно сейчас находится в больнице, четырехлетний мальчик из Жодино получил два закрытых перелома. Медики ему помогли и отпустили домой. Госавтоинспекция советует водителям во дворах двигаться на максимально низкой скорости, быть особенно внимательными. Специалисты напоминают и об обязанности родителей рассказывать детям о правилах поведения возле дорог.