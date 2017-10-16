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Владиславу Казакевичу предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц
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16 Октября 2017 17:03

Владиславу Казакевичу предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц

Как сообщили в Следственном комитете, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Осужденный Казакевич пытался нанести удар ножом одному из сотрудников Шкловской колонии номер 17. Заключенный был обезоружен.
  

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