Виновен в причинении смерти по неосторожности

23 Января 2018 11:58

Суд Заводского района Минска огласил приговор по делу о смертельном прыжке в Соснах. Организатору экстремального увлечения Алексею Никитченко назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в условиях общего режима. Он также обязан выплатить компенсацию родственникам погибшего Евгения Лапановича - почти 100 тысяч рублей. Обвиняемый заключен под стражу в зале суда.

Напомним, трагедия случилась в июне прошлого года. На свой день рождения Евгений Лапанович приехал в Минск из Солигорска, чтобы прыгнуть с 70-метровой высоты по подарочному сертификату. По версии следствия, организатор не зафиксировал должным образом веревку, не следил за безопасностью конструкции и не использовал дополнительную страховку, в результате чего молодой человек разбился на глазах у десятков очевидцев. В суде обвиняемый заявил, что это был несчастный случай. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.