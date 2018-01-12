13 Января 2018 15:14

В службу спасения поступило сообщение о том, что на Петровичском водохранилище в Смолевичском районе провалились под лед 2 рыбака. Прибывшим спасателям стало известно, что находившимися рядом людьми спасен один рыбак, 1 человек находится под льдом. Позже работники МЧС извлекли погибшего мужчину 1977 года рождения. Спасатели Минской области призывают не выходить граждан на лед, т. к. это опасно для жизни, и напоминают о том, что введен запрет о выходе на лед на территории столичной области до окончания ледостава.