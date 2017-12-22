Главная>>ЧП>>В Орше микроавтобус сбил на пешеходном переходе двух школьниц
ЧП
RSS
В Орше микроавтобус сбил на пешеходном переходе двух школьниц
Скачать Поделиться

21 Декабря 2017 12:07

В Орше микроавтобус сбил на пешеходном переходе двух школьниц

Девочки госпитализированы с различными травмами. ДТП произошло накануне вечером. 44-летний водитель на микроавтобусе наехал на учениц седьмого класса, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Сейчас проводится проверка.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =