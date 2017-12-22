ЧП
21 Декабря 2017 12:07
В Орше микроавтобус сбил на пешеходном переходе двух школьниц
Девочки госпитализированы с различными травмами. ДТП произошло накануне вечером. 44-летний водитель на микроавтобусе наехал на учениц седьмого класса, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Сейчас проводится проверка.
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