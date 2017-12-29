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В Гомельской области автомобиль слетел с моста
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30 Декабря 2017 15:09

В Гомельской области автомобиль слетел с моста

Не справился с управлением и слетел с моста. ДТП в Гомельской области. Накануне вечером на трассе около деревни Белев автомобиль рухнул в мелиоративный канал. На место выехали спасатели, которые при помощи автокрана достали искореженное авто. Водитель госпитализирован.

  

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