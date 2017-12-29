В Гомельской области автомобиль слетел с моста

30 Декабря 2017 15:09

Не справился с управлением и слетел с моста. ДТП в Гомельской области. Накануне вечером на трассе около деревни Белев автомобиль рухнул в мелиоративный канал. На место выехали спасатели, которые при помощи автокрана достали искореженное авто. Водитель госпитализирован.