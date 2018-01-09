ЧП
9 Января 2018 12:09
В ДТП в Германии погиб белорусский дальнобойщик
Погибший в Германии дальнобойщик - белорус, проживающий в Гродненской области. По данным некоторых немецких СМИ, накануне на автобане между Брауншвейгом и Ганновером столкнулись два грузовика. 44-летний водитель "проспал" затор и врезался в прицеп попутной фуры, за рулем которой сидел 30-летний шофер. Обоих мужчин зажало в кабинах. На трассе образовалась многокилометровая пробка. Как сообщают некоторые интернет-СМИ, консульство Беларуси в Германии извещено об инциденте.
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