В ДТП в Германии погиб белорусский дальнобойщик

9 Января 2018 12:09

Погибший в Германии дальнобойщик - белорус, проживающий в Гродненской области. По данным некоторых немецких СМИ, накануне на автобане между Брауншвейгом и Ганновером столкнулись два грузовика. 44-летний водитель "проспал" затор и врезался в прицеп попутной фуры, за рулем которой сидел 30-летний шофер. Обоих мужчин зажало в кабинах. На трассе образовалась многокилометровая пробка. Как сообщают некоторые интернет-СМИ, консульство Беларуси в Германии извещено об инциденте.