ЧП
17 Января 2018 13:00
В Бресте ищут двух 17-летних студенток колледжа
Очередная пропажа. На этот раз в Бресте ищут двух 17-летних студенток колледжа. Анастасия Короткова ушла из дома в Лунинце в воскресенье, а ее подруга Мария Корж в понедельник. Их телефоны отключены. По последней информации, подруг видели в Минске. Возможно, они направились в Москву. Если вам известно нахождение девушек, позвоните в милицию.
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