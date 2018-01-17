17 Января 2018 13:00

Очередная пропажа. На этот раз в Бресте ищут двух 17-летних студенток колледжа. Анастасия Короткова ушла из дома в Лунинце в воскресенье, а ее подруга Мария Корж в понедельник. Их телефоны отключены. По последней информации, подруг видели в Минске. Возможно, они направились в Москву. Если вам известно нахождение девушек, позвоните в милицию.