В Беларусь пришла очередная финансовая пирамида

8 Января 2018 21:25

Как заявили в МВД, аферисты предлагают жертвам посреднические услуги по возврату ранее вложенных денежных средств. Милиция не исключает, что для совершения преступлений мошенники используют анкетную базу данных белорусов, которые в 2011-2012 годах вложили деньги в известную российскую финансовую пирамиду и до настоящего времени не получили выплат. Будьте внимательны и бдительны - аферисты звонят с российского номера, представляются сотрудниками финансовой структуры и предлагают помощь по возврату вкладов.

Василий Шупляк, начальник отдела 2-го управления Главного управления уголовного розыска КМ МВД Беларуси: "В связи с тем что наши граждане тоже вносили вклады в такие структуры, мы предполагаем, что база в свое время была либо похищена, либо утрачена этими фондами. И в связи с этим в базу попали граждане Республики Беларусь, которые при заполнении договоров указывали номер своего телефона".

Для того чтобы получить свой вклад, человеку нужно было выслать определенную сумму в "страховой фонд" организации. Как правило, деньги просят отправить посредством срочного банковского перевода некоему гражданину России. Затем посредник предлагает увеличить сумму возврата вклада, при этом необходим новый денежный транш. После требований вкладчиков вернуть сбережения они получают отказ. Якобы деньги сейчас находятся в обороте. На данный момент известно о двух пострадавших. Это жители Могилева и Витебского региона.