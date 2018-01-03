ЧП
4 Января 2018 15:05
Угрожая муляжом ружья, минчанин пытался ограбить АЗС
Как сообщает ГУВД, сегодня утром на одну из заправок на улице Тимирязева зашел мужчина с предметом, похожим на обрез и начал требовать у операторов станции деньги. Сотрудники не растерялись - один из них нажал на тревожную кнопку. Уже через две минуты к заправке прибыли два наряда департамента охраны. Нарушитель выбросил оружие и попытался скрыться, но его задержали. Злоумышленником оказался ранее не судимый 40-летний минчанин. Что толкнуло его на преступление, разбирается оперативная группа - они сейчас работают на месте. Подробности - в следующих выпусках.
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