ЧП
12 Января 2018 12:08
Три человека пострадали в аварии в Минске
Рано утром на путепроводе улицы Ваупшасова столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, водитель за рулем Geely не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault, которая врезалась в Toyota. Травмы получили шофер и пассажир Renault, а также дама, управлявшая Geely.Рано утром на путепроводе улицы Ваупшасова столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, водитель за рулем Geely не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault, которая врезалась в Toyota. Травмы получили шофер и пассажир Renault, а также дама, управлявшая Geely.
Другие новости
12.01.2018 12:05 / ЧП Мотодельтаплан разбился в Ушачском районе Подробности трагедии
11.01.2018 21:11 / ЧП Пожар в деревне Стайки Борисовского района унес жизни пятерых мужчин
11.01.2018 19:14 / ЧП Мотодельтаплан упал в Ушачском районе
11.01.2018 18:00 / ЧП Неосторожное обращение с огнем - возможная причина возгорания дома в деревне Стайки
11.01.2018 17:05 / ЧП Пропавшего 10-летнего Даниила Соколовского нашли в микрорайоне Чижовка
11.01.2018 15:10 / ЧП В убийстве молодой мамы Татьяны Курсевич сегодня поставлена точка
11.01.2018 15:08 / ЧП Трое 19-летних жителей Минска задержаны за распространение наркотиков
11.01.2018 15:06 / ЧП Пропавшего 10-летнего школьника ищут в Минске
11.01.2018 12:07 / ЧП В Борисовском районе в пожаре погибли пятеро мужчин
11.01.2018 09:01 / ЧП В Борисовском районе 5 человек погибли при пожаре
10.01.2018 18:01 / ЧП Четырнадцатилетняя девочка попала под колеса авто
10.01.2018 15:19 / ЧП Специалисты выясняют причины утреннего пожара в Несвижском районе
09.01.2018 12:09 / ЧП В ДТП в Германии погиб белорусский дальнобойщик
08.01.2018 21:25 / ЧП В Беларусь пришла очередная финансовая пирамида
08.01.2018 21:23 / ЧП Следователи продолжают проверку по факту смерти ребенка в Несвиже
08.01.2018 17:03 / ЧП Следователи продолжают проверку по факту смерти шестимесячного ребенка в Несвиже
08.01.2018 13:08 / ЧП МВД: В Беларусь пришла очередная финансовая пирамида
08.01.2018 13:06 / ЧП Суд Заводского района Минска рассматривает дело о гибели роупджампера