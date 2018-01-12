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Три человека пострадали в аварии в Минске
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12 Января 2018 12:08

Три человека пострадали в аварии в Минске

Рано утром на путепроводе улицы Ваупшасова столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, водитель за рулем Geely не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault, которая врезалась в Toyota. Травмы получили шофер и пассажир Renault, а также дама, управлявшая Geely.Рано утром на путепроводе улицы Ваупшасова столкнулись три автомобиля. По предварительной информации,  водитель за рулем Geely  не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault, которая врезалась в Toyota. Травмы получили шофер и пассажир Renault, а также дама, управлявшая Geely.

  

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