Три человека пострадали в аварии в Минске

12 Января 2018 12:08

Рано утром на путепроводе улицы Ваупшасова столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, водитель за рулем Geely не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault, которая врезалась в Toyota. Травмы получили шофер и пассажир Renault, а также дама, управлявшая Geely.Рано утром на путепроводе улицы Ваупшасова столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, водитель за рулем Geely не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault, которая врезалась в Toyota. Травмы получили шофер и пассажир Renault, а также дама, управлявшая Geely.