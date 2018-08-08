Суд по делу о гибели рядового Коржича начался в Минске

Минский областной суд проводит судебное разбирательство по уголовному делу по факту смерти Александра Коржича. Первое заседание проходит в здании суда Московского района. На скамье подсудимых трое военнослужащих учебного центра в Печах. Им выдвинуты обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса: "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия - доведение до самоубийства", "Получение взятки" и "Кража". Обвиняемым по этому делу грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Сейчас наша съемочная группа находится в здании суда. На связь выходит корреспондент Юрий Шевчук.

Пока никаких существенных заявлений сделано еще не было, так как судебное заседание началось буквально час назад.

Отдельно стоит отметить тот резонанс, который вызван этим громким судебным заседанием. Несмотря на то, что первое слушание Минского областного суда проходит в выездном режиме в самом большом зале судебных заседаний столицы - в суде Московского района, все желающие поместились здесь с трудом.

Кроме военнослужащих и журналистов на первое слушание пришли друзья, близкие и родные Александра Коржича. Напомним, тело Александра Коржича было обнаружено 3 октября прошлого года в здании на территории воинской части в Борисовском районе.

Как выяснилось позже, в подвале медицинской роты мертвый солдат находился неделю. Из виду военнослужащий был потерян после того, как вернулся из медсанчасти. Расследование гибели 21-летнего солдата длилось полгода. В день на допрос вызывались по 20-30 военнослужащих. Всего было опрошено около 800 человек. Обвиняемым вменяются три статьи Уголовного кодекса: "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия - доведение до самоубийства", "Получение взятки" и "Кража". Эти же обвиняемые проходят еще по 150 эпизодам. Свою вину все трое во время следствия признали, но лишь частично. Несмотря на то, что именно действия военнослужащих повлекли самоубийство Коржича, уголовное дело было возбуждено по статье "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия". Но это лишь юридические тонкости, так как, по сути, сержанты были начальниками Коржича, а значит, в первую очередь на лицо должностное преступление.