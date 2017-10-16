16 Октября 2017 19:03

Столичные медики борются за жизни женщин, отравившихся в Борисове, а СК и эксперты выясняют причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело. 14 октября в борисовскую больницу привезли пять работниц местного предприятия по переработке рыбы. По данным Следственного комитета, они выпили жидкость для мытья посуды, перепутав ее со спиртным. Трех в крайне тяжелом состоянии перевезли в Минск, сейчас они в больнице скорой медицинской помощи. Обо всем по порядку - Юрий Шевчук.

Выпить по чуть-чуть работницы предприятия "Фауна" решили после предложения уборщицы, которая принесла с собой бутылку бальзама. Как рассказала сама женщина, она нашла чью-то заначку в курилке. Происходило все 14 октября, поэтому повод для того, чтобы пропустить по рюмочке, долго искать не пришлось – тост подняли за День матери.

Татьяна Белоног, официальный представитель СК по Минской области: "В рамках расследования уголовного дела по ст. 155 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности") Борисовским районным отделом Следственного комитета выясняются фактические обстоятельства и причины произошедшего, проводятся допросы свидетелей, работников, должностных лиц предприятия".

То, что они пили явно не бальзам, женщины поняли сразу же, как опустошили рюмки. Три дамы почувствовали мгновенное недомогание. От боли в животе все три упали на пол. Поскольку еще две женщины выпили чуть позже, у них было время, чтобы искусственно вызвать тошноту и не допустить попадания отравы в желудок.

Так что же пили женщины? Известно, что предприятие "Фауна" занимается производством рыбных продуктов. А там, где есть посуда, есть и химические средства для ее чистки и обработки. Что именно было в бутылке, после исследования ответят эксперты, но предварительно установлено, что женщины выпили жидкость для чистки чанов.

Артем Лавриенко, главный эксперт УКСД УГКСЭ по Минской области: "В ходе осмотра места происшествия была изъята бутылка с остатками неустановленной жидкости, а также технической жидкости, назначены экспертизы, по результатам проведения которых будет установлен химсостав вещества, которыми отравились лица".

После происшествия все пострадавшие были госпитализированы. Две пациентки сейчас находятся в борисовской больнице, их состояние медики описывают как средне стабильное. Еще трех женщин, которые успели проглотить химраствор, отвезли в Минск.

Андрей Богдан, завотделением Республиканского токсикологического центра больницы скорой медицинской помощи г. Минска: "Три из пациенток, которые были переведены в Республиканский токсикологический центр, находятся в тяжелом состоянии, все они осложнены ожогами ротоглотки, пищевода и желудка и первичным кровотечением".

Известно, что пострадавшим от 23 до 46 лет. Никто из них не страдает алкогольной зависимостью и все характеризуются с положительной стороны. Кстати, в этой истории было еще две особы. Кроме уборщицы, которая нашла бутылку, но сама отказалась пить, присутствовала еще одна дама. Она также отказалась от подозрительного алкоголя. В итоге это спасло жизнь не только ей, но и ее коллегам. Ведь именно эта женщина успела вовремя вызвать скорую помощь.