Новые данные приходят из Румынии. Стала известна причина ДТП с белорусским автобусом. По словам водителя, в колесо попал камень, транспорт повело в сторону и завалило на бок уже на обочине. Скорость была небольшой - около 60 км в час, поэтому жертв удалось избежать.

Напомним, инцидент произошел вчера вечером недалеко от города Сучава. В автобусе находились 43 ребенка от 11 до 16 лет из Гомельской области, в основном Рогачева и Жлобина, а также сопровождающие и шоферы. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

Владимир Коронец, временный поверенный в делах Беларуси в Румынии (по телефону): "19 человек были направлены в больницу в городе Сучава для проведения дополнительного обследования и анализов. Но уже где-то к часу ночи все 19 человек, 17 из которых дети, были выписаны. И травм, угрожающих жизни белорусских граждан, не выявлено. Зафиксированы небольшие повреждения: царапины, ссадины, ушибы, - но в общем и целом все чувствуют себя хорошо, все в порядке. Принято решение продолжить следование к месту отдыха в Болгарию. Вчера ночью из Минска выехал автобус, потому что тот автобус, на котором следовала группа, не может дальше следовать. Сейчас группа продолжает оставаться в гостинице, предоставленной румынской стороной, недалеко от города Сучава. Ожидают прибытия автобуса и проследуют далее в Болгарию".

В минской турфирме нашему агентству подчеркнули, что на отдых отправятся все дети. Их отдых продлят на один день.