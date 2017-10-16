Состояние 3 отравившихся в Борисове женщин остается тяжелым

16 Октября 2017 15:09

Ближайший месяц они проведут в столичной больнице скорой помощи. Еще 2 пострадавшие остаются под наблюдением врачей в Борисовской центральной больнице. Их состояние стабильно среднее. По предварительной информации, работницы местной фирмы по производству рыбной продукции выпили жидкость для очистки посуды, перепутав ее с алкогольным напитком. Это привело к ожогам внутренних органов.

Андрей Богдан, завотделением Республиканского токсикологического центра больницы скорой медицинской помощи г. Минска: "Трое пациенток, которые переведены в РТЦ, находятся в тяжелом состоянии. Все они осложнены ожогами ротоглотки, пищевода и желудка и первичным кровотечением. Проводится лечение в полном объеме, осложнений, угрожающих жизни, на данный момент нет, но может повториться кровотечение, поэтому они будут находиться в реанимации до стабилизации состояния".

Возраст пациенток, которые находятся в больнице скорой помощи, - 23, 34 и 46 лет. Двум другим в Борисове по 52 года.