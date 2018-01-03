Сложные условия погоды влияют на дорожную ситуацию

4 Января 2018 15:21

Сильный туман, мокрый снег и дождь. В Логойском районе водитель не заметил человека на проезжей части и совершил наезд. Травмы оказались тяжелыми - пешеход погиб на месте в день своего рождения. Возбуждено уголовное дело.

И еще одна авария произошла в Молодечненском районе. Водитель "опеля" выехал на полосу встречного движения и наехал на местного жителя. Мужчина двигался в попутном направлении. От полученных травм он умер в автомобиле скорой помощи...