ЧП
13 Октября 2017 15:07
Следствие разыскивает водителя БМВ, который стал виновником ДТП на улице Кальварийской
В официальном сообщении СК говорится, что за рулем находился 29-летний россиянин. Экспертиза показала в его крови трехкратное превышение алкоголя. Возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, автомобилист - известный в Минске человек, администратор крупного медцентра. Напомним, авария произошла 7 октября. Шофер не справился с управлением и выехал на обочину, где столкнулся с осветительной мачтой, а после с автомобилем такси. Таксист получил серьезные травмы, сейчас находится в реанимации.
/017/ 389 54 50;
/017/ 389 55 55;
/33/ 333 67 19
Для полного и объективного расследования этой резонансной аварии следствие ищет и свидетелей ДТП.
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