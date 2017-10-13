Следствие разыскивает водителя БМВ, который стал виновником ДТП на улице Кальварийской

13 Октября 2017 15:07

В официальном сообщении СК говорится, что за рулем находился 29-летний россиянин. Экспертиза показала в его крови трехкратное превышение алкоголя. Возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, автомобилист - известный в Минске человек, администратор крупного медцентра. Напомним, авария произошла 7 октября. Шофер не справился с управлением и выехал на обочину, где столкнулся с осветительной мачтой, а после с автомобилем такси. Таксист получил серьезные травмы, сейчас находится в реанимации.

/017/ 389 54 50;

/017/ 389 55 55;

/33/ 333 67 19

Для полного и объективного расследования этой резонансной аварии следствие ищет и свидетелей ДТП.