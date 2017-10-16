Следственный комитет продолжает выяснять причину гибели работника Сморгонского хлебокомбината

16 Октября 2017 12:09

Трагедия произошла 12 октября. Оператор поднялся на защитный корпус работающего шнека подачи комбикорма. Оборудование не выдержало веса рабочего, и он упал прямо на движущийся механизм. Чтобы вытащить мужчину, понадобилась помощь спасателей, но он погиб по пути в больницу. Место происшествия осмотрели эксперты госинспекции труда. Назначена серия экспертиз.