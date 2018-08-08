СК: Похищенное оружие обнаружено. Фигуранты дела дают признательные показания

Такое заявление опубликовано на официальном сайте СК Беларуси. Продолжается расследование громкого уголовного дела о хищении оружия в Барановичском гарнизоне. По данным правоохранителей, начальник склада оружия и боеприпасов одной из воинских частей похитил вверенное имущество, которое реализовал как самостоятельно, так и через иных лиц. Сейчас заключены под стражу 14 человек, причастных к совершению противоправных действий. Напомним, уголовное дело было возбуждено командиром этой воинской части по статьям "хищение и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия.