ЧП
18 Октября 2017 15:27
Серьезное дорожно-транспортное происшествие под Минском
Водитель автомобиля Ford не справился с управлением - легковушка врезалась в ограждение и вылетела с путепровода. 19-летний водитель и пассажир авто получили серьезные травмы. Сейчас они в больнице. Еще одному пассажиру госпитализация не понадобилась.
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