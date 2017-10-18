Серьезное дорожно-транспортное происшествие под Минском

18 Октября 2017 15:27

Водитель автомобиля Ford не справился с управлением - легковушка врезалась в ограждение и вылетела с путепровода. 19-летний водитель и пассажир авто получили серьезные травмы. Сейчас они в больнице. Еще одному пассажиру госпитализация не понадобилась.