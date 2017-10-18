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Серьезное дорожно-транспортное происшествие под Минском
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18 Октября 2017 15:27

Серьезное дорожно-транспортное происшествие под Минском

Водитель автомобиля Ford не справился с управлением - легковушка врезалась в ограждение и вылетела с путепровода. 19-летний водитель и пассажир авто получили серьезные травмы. Сейчас они в больнице. Еще одному пассажиру госпитализация не понадобилась.

  

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