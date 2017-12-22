Приговор черным риелторам оставлен в силе

20 Декабря 2017 21:24

Верховный суд оставил в силе приговор черным риелторам из Могилева. Они признаны виновными в шести убийствах и ряде других преступлений. Таким образом, двое обвиняемых подлежат расстрелу, остальные должны провести в колонии 22 и 24 года. Дело рассматривали в апелляционном порядке. Перед этим все фигуранты обжаловали приговор Могилевского областного суда. На процессе в Верховном суде все они отрицали, что лишали людей жизни, жаловались на давление следствия и оговор со стороны подельников.

Подробности из зала суда у Юрия Шевчука.

Судья Алексей Рыбаков, который председательствовал по этому делу, постановил оставить приговор первой инстанции в силе. Они признаны виновными в шести убийствах и ряде других преступлений. Таким образом, двое обвиняемых - Игорь Гершанков и Семен Бережной - подлежат расстрелу. Татьяна Гершанкова проведет 24 года в колонии общего режима. Четвертый фигурант Борис Колесников осужден на 22 года. Дело рассматривали в апелляционном порядке. Перед этим все фигуранты обжаловали приговор областного суда. На процессе в Верховном суде все они отрицали, что убивали людей. Но на одном из заседаний Семен Бережной заявил, что хочет, чтобы его приговорили к расстрелу. Также мужчина сознался, что давал ложные показания в отношении Татьяны Гершанковой. По словам Бережнова, женщина не знала про убийства людей. По крайней мере, про эпизоды с 2013 года.

В общей сложности обвиняемым вменяли девять статей Уголовного кодекса. Некоторых своих жертв обвиняемые закопали живьем: перед этим просто усыпили людей водкой и клофелином. Напомним, с 2009 по 2015 год черные риелторы из Могилева специально искали пьющих или одиноких людей, уговаривали продать квартиру или разменять на дешевое жилье, оформляли сделку по закону и убивали клиентов. Деньги оставляли себе. На их счету шесть жизней, еще один человек избежал смерти, хотя и для него уже была готова могила.

Полностью свою вину признал Бережной. Благодаря его показаниям на подельников во многом удалось распутать этот клубок. Гершанков в суде осторожничал и не признал вины в убийствах; его жена уверяла, что совсем не знала о расправах и не участвовала в них. К слову, оба супруга до этой истории уже были судимы за махинации с жильем. У обвиняемых конфискуют одну квартиру и две машины. А в пользу родственников убитых взыщут компенсацию морального вреда на общую сумму около 28 тысяч долларов, а также имущественный вред на 85 тысяч.

В связи с тем что был вынесен смертный приговор, суд разъяснил, что осужденные вправе обратиться с ходатайством о помилованию к Президенту.

Приговор вступил в законную силу. Обвиняемые, которые приговорены к срокам лишения свободы, на этот раз могут подать жалобу лишь в порядке надзора. Что касается тех, кто приговорен к исключительной мере наказания, то они подать ходатайство о помиловании могут в течение 10 суток.